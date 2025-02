Nächster US-Bürger aus russischer Haft entlassen

Im Vorfeld des Treffens der Außenminister der USA und Russlands am heutigen Dienstag in Saudi-Arabien kam es in den vergangenen Tagen zur Freilassung mehrerer US-Staatsbürger aus russischer bzw. weißrussischer Haft. Am Wochenende konnte auch ein Anfang Februar wegen einer kleinen Menge Marihuana festgesetzter 28-Jähriger seine Heimreise antreten.