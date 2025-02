Amerikaner wegen Packung Gummibärchen verhaftet

Des Kremls Willkür par excellence

Der Fall erinnert an den am Dienstag im Zuge eines Gefangenenaustauschs zwischen Washington und Moskau freigekommenen Amerikaner Marc Fogel. Dieser hatte als Lehrer an einer US-Schule in Moskau gearbeitet. Bis Mai 2021 genoss er laut russischen Behörden als Angestellter der US-Botschaft in Moskau diplomatische Immunität. Im Juni 2022 wurde er wegen Drogenschmuggels zu 14 Jahren Haft verurteilt, nachdem bei einer Zollkontrolle am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Marihuana und Cannabisöl in seinem Gepäck gefunden worden waren. Fogel beteuerte, diese zu medizinischen Zwecken benötigt zu haben.