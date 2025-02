„Klima-Shakira“: Von der Haft in den Gerichtssaal

Mit viel Anstrengung schaffte Herr Rat einen bedingten Vergleich. Zuvor war es wie am Basar: Zuerst boten die Aktivisten 10.000 Euro an, dann wollte der Flughafen zumindest 25.000. Dann die Aktivisten 12.000 Euro: „Mehr ist nicht in dem Crowdfunding-Topf“, so der Anwalt. Schließlich einigt man sich vorerst auf 15.000 Euro. Wird dieser nicht innerhalb der vereinbarten Frist widerrufen, ist der Betrag fällig.