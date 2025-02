„Wir lassen uns vom Blender-Effekt blind machen!“

Ob in Politik, Werbung oder auch in den Medien: In einer Welt, in der Bilder und Worte oft mehr sagen als die Realität selbst, fällt es uns immer schwerer, die wahren Absichten hinter den Fassaden zu erkennen. Kommunikationsexperte Jürgen Eisserer hat sich in seinem neuen Buch „Die große Verarsche“ genau mit diesen „fiesen Tricks“ auseinandergesetzt.