Mit Schlittenhunden durch die Wälder der Nockalm

Wer den Winter in Kärnten sucht, findet ihn in der Innerkrems. Denn das ehemalige Skigebiet ist derzeit gut von Schnee bedeckt. Ein Anlass dafür, alle Jahre wieder das Hundeschlittenrennen zu veranstalten. „Wir sind eigentlich immer schneesicher“, freut sich Veranstalterin Nina Moritz vom Gasthof Raufner. Seit mehr als 30 Jahren organisiert die Familie das tierische Winter-Event, das Musher – also Menschen, die das Husky-Schlittengespann lenken – aus mehreren Nationen in die Innerkrems lockt.