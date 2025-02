Seit 2005 rund 670 Millionen Euro investiert

Begehrte Flächen

Vorarlberg hat im Rheintal eine sogenannte Blauzone – eine Freihaltefläche für den Hochwasserschutz – eingerichtet, was gerade in einem Bereich mit so begehrten Flächen durchaus eine Herausforderung sei und Mut brauche, sagten Gantner und Wallner. Nicht zu vergessen sei auch die Verantwortung des Einzelnen für sein Hab und Gut. Schäden an Gebäuden könnten oft durch einfache bauliche Maßnahmen verhindert werden. Die größte Hochwassergefahr in Vorarlberg geht vom Rhein aus, entsprechend ist „Rhesi“ das wichtigste Hochwasserschutzprojekt. Die Ratifizierung wird heuer abgeschlossen werden, Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2026 soll das Projekt in die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gehen.