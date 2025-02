Friedenstruppen für die Ukraine

Eigentlich ist die Debatte über europäische Truppen nach dem Krieg als Sicherheitsgarantie für die Ukraine ziemlich verfrüht, aber eine Nachricht aus London lässt aufhorchen: Labour-Premier Keir Starmer hat als erster Truppen angeboten. Das unterstreicht bisher am deutlichsten, dass Großbritannien zwar im Brexit bleiben will, also außerhalb des EU-Gemeinschaftsrechts, aber einen pragmatischen Umgang mit dem Kontinent einschlägt.