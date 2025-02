Messerattacke: Therapie löste Psychose aus

Kuchenmesser an Unterarm geklebt

Am 5. November vergangenen Jahres dann die Eskalation. „Die Betroffene hat ohne, dass es einen Grund gibt, eine Abneigung gegen einen Herren in ihrer Gruppentherapie entwickelt“, so die Staatsanwältin. „Sie hatte an dem Tag das Bedürfnis, sich zu bewaffnen.“ Mit Klebeband fixierte sie zwei Küchenmesser an ihren Unterarmen, versteckte sie unter einem Pullover. So aufmunitioniert fuhr sie schließlich öffentlich in die Wiener Innenstadt zur Therapie – aus dem Nichts stach sie zweimal auf das Opfer ein.