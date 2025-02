Gemeinden sind fast pleite: Kommen neue Abgaben?

Kärntens Gemeinden, die ja bekanntlich finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, dürften sich darüber freuen, worüber heute eigentlich die Parteien samt Gemeinde- und Städtebund diskutieren hätten sollen. Wegen des tödlichen Messer-Attentates in Villach wurde diese aber auf März verschoben. Ob das die Bürger auch tun? In der Dezembersitzung des Landtages beantragte die SPÖ die „Evaluierung aller möglichen ausschließlichen Landes (Gemeinde)abgaben“, nun will sie wohl Nägel mit Köpfen machen. Denn Klubobmann Herwig Seiser bemüht sich um eine Einigung rund um die Einführung bzw. Erhöhung von Abgaben: „Wichtig ist uns, dass man stets mit Augenmaß bei der Ausgestaltung dieser vorgeht.“