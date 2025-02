Wie tief müssen Gäste bald in die Tasche greifen?

Erhöhung und Zusammenlegung

Aktuell zahlen Gäste in Kärnten pro Nacht eine Orts- und eine Nächtigungstaxe. Die Höhe der Ortstaxe bestimmen die Gemeinden selbst, maximal zwei Euro pro Nächtigung sind erlaubt. Die Nächtigungstaxe ist eine Landesabgabe und beträgt derzeit 70 Cent. Insgesamt kostet dem Gast eine Nacht in Kärnten also maximal 2,70 Euro. Nun feilen die Verhandler – wie berichtet – an einer Zusammenlegung zu einer einheitlichen „Aufenthaltsabgabe“. An einer Erhöhung wird kein Weg vorbeiführen.