Zu wenig Eile bei maroden Schulen im Land?

Sie gehört zum Schuljahr wie die Semesterferien: In regelmäßigen Abständen stellt die SPÖ im Landtag eine schriftliche Anfrage an die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP). Darin wollen die Sozialdemokraten wissen, wie es mit den teils dringend nötigen Sanierungen von Schulen in Oberösterreich steht. Wie mehrmals berichtet, hat sich diesbezüglich in den vergangenen Jahren ein gewaltiger Rückstau gebildet.