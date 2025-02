LH Kunasek nach Anschlag: „Schubumkehr notwendig“

Diese Wahnsinnstat geht auch an der FPÖ Steiermark nicht spurlos vorbei. „Ich möchte der Familie des 14-Jährigen mein tiefstes Mitgefühl zum Ausdruck bringen und wünsche den weiteren Opfern eine rasche Genesung. Die Parallelen der beiden unfassbaren Taten in München (Amokfahrt am Donnerstag, Anm.) und Villach sind ein weiterer trauriger Beleg dafür, dass es endlich eine restriktive Asyl- und Migrationspolitik in unserem Land und wohl ganz Europa braucht“, sagte Landeshauptmann Mario Kunasek.