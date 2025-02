Karner kündigt anlasslose Massenüberprüfungen an

Dass vieles überdacht werden müsse, sagte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Sonntag. Wie berichtet, ging ein 23-jähriger Syrer, der als Flüchtling anerkannt war, am Samstag mit einem Messer auf Passantinnen und Passanten in Villach los. Dabei kam ein 14-Jähriger ums Leben, fünf weitere Menschen wurden verletzt,