KAC hat Matchpuck – VSV braucht Schützenhilfe

Die Rechnung ist ganz simpel! Holt der KAC heute in Linz zumindest gleich viele Punkte wie Salzburg daheim gegen Asiago, ist der erste Platz nach dem Grunddurchgang vorzeitig fix. Damit würden die Rotjacken auch in der zweiten Saison unter dem Trainerduo Kirk Furey und David Fischer als Gejagter in die Play-offs gehen. Ein Punkt reicht schon für das Champions-League-Ticket. „Klar wollen wir den Sack gleich zumachen – wir haben uns ab Dezember toll gesteigert und wollen uns dafür belohnen“, betont Abwehr-Ass Clemens Unterweger.