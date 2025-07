Gewonnen! Täglich 3000 Euro versprechen Kriminelle

Grundsätzlich gilt: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen oder um eine Förderung angesucht haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Schauen Sie sich die Mailadresse an: Ist sie plausibel? Werden Sie namentlich angesprochen oder ist eine allgemeine Anrede, die auf ein massenhaft ausgesendetes Mail hindeutet – wie „Sehr geehrter Begünstigter“. Wird Ihnen im Brief Zeitdruck gemacht, sollen Sie in Stress versetzt werden, um rasch zu handeln? Löschen Sie solche E-Mails!