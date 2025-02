Signal für Frauen: Lektorin von Papst beauftragt

Lesungen bereitet sie akribisch vor

Seit 2006 ergreift sie schon bei Gottesdiensten das Wort: früher in der Franziskanerkirche, heute im Salzburger Dom. Sie macht das stimmgewaltig, war als PR-Fachfrau in ihrem Berufsleben lange für Kulturinstitutionen tätig. Das Wort Gottes sei dabei die höchste Kategorie, so etwas wie die Königsklasse. Breuer steht fast jeden Sonntag im Dom am Altar.