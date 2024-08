Generalvikar plant für Kirchen auch Spielecken ein

Was Kirche Jugend bieten kann? „Wichtig ist die Auseinandersetzung mit Sinnfragen und Perspektiven“, stellt sich Mattel gern auch kritischen Fragen. „Es geht darum, sich auf die Suche zu machen, was man im Leben bewegen möchte“, so Mattel. Es brauche dafür Orte in den Pfarrgemeinden und Organisationen, die Jugendarbeit unterstützen. Mit hauptsächlichem Auftrag für Jugendarbeit sind in der Erzdiözese Salzburg rund 35 Personen betraut. Dazu kommen Pfarrer und weitere Mitarbeiter bzw. Religionslehrer, die für Kinder und Jugendlich da sind.