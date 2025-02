Warum hat Kickl kurz vor dem Gipfel umgedreht?

Nach zwei krachend gescheiterten Regierungsverhandlungen und 139 Tagen Stillstand befindet sich Österreichs Industrie im freien Fall. Minus 9,5 Prozent in einem Jahr und somit Schlusslicht in der EU. Aber Hauptsache, alle sind ihren Prinzipien treu geblieben.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger der Reformkraft, die sie bei Rot und Schwarz nicht verspürt hat. Der SP-Vorsitzende Andreas Babler seinem sozialen Gewissen, das neue Steuern verlangt hätte. Die ÖVP dem Prinzip der Situationselastizität.

Bei Kickl allerdings fragt man sich: Warum hat er letztlich darauf verzichtet, erster freiheitlicher Bundeskanzler dieser Republik zu werden? Oder, um in seiner Welt zu bleiben, warum hat der Extrembergsteiger auf dem Großglockner plötzlich umgedreht, obwohl der Gipfelsieg schon in greifbarer Nähe war?