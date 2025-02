„Ich liebe es, ein komplettes Wrack zu spielen“

Sie streiten sich, sie planen abgefahrene Aktionen, sie trauen sich gegenseitig nie – und sind doch beste Freundinnen. Die Serie „Yellowjackets“ über die überlebenden Frauen eines Flugzeugabsturzes versammelt große Charakterdarstellerinnen, die gerne besondere Figuren zu spielen: „Ich liebe es, jemanden zu spielen, der viele Fehler hat, der wütend ist und dabei lustig, der einfach ein komplettes Wrack ist“, lacht Shauna-Darstellerin Melanie Lynskey („Mein cooler Onkel Charlie“) im „Krone“-Interview zum Start der dritten Staffel auf Paramount+. „Addams Family“-Kinderstar Christina Ricci ergänzt: „Alle diese Frauen sind wie Schwestern, sie sind durch das Trauma miteinander verbunden.“ Sie spielt Misty: „Es macht solchen Spaß, sie zu spielen, weil sie keine sozialen Normen versteht und nicht sieht, wie sie wirkt. Das ist richtig befreiend!“ Nicht so befreiend war es für sie jedoch, in den neuen Folgen eine betrunkene Misty zu mimen: „Sehr schwierig! Normalerweise greifst du als Schauspielerin auf deine eigenen Emotionen zurück. Leider kann ich mich aber nicht an meine Räusche erinnern, daher war das etwas verzwickt!“