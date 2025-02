Die ersten Heimspielorte der Vikings stehen fest

In Heimspielen eine Macht

Nachdem „Ausflug“ nach Wr. Neustadt in der letzten Saison stehen die Chancen gut, dass 2025 wieder alle Heimspiele der Vienna Vikings in der European League of Football in Wien stattfinden. Die Spielstätten der drei weiteren Heimspiele gegen Prag, Wrocław und Paris sind noch offen. Egal, wo die Wikinger spielen, in Heimpartien sind sie eine Macht: In drei Jahren in der ELF haben die Vikings 20 ihrer 21 Heimspiele gewonnen.