Schnee: Frau Holle schüttelt kurz ihre Betten aus

Freude in den Skiregionen: Ab 800 bis 1000 Meter Seehöhe werden Freitag zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee erwartet, in den Karnischen Alpen, am Nassfeld und in den Karawanken könnten es sogar bis zu 20 Zentimeter werden. Aber auch in tieferen Lagen wird man von einem in diesem Winter doch seltenen, weißen Anblick überrascht werden. Denn in der Nacht auf Freitag zog aus dem Norden eine Kaltfront über Kärnten hinweg – und trifft dabei auf ein zusätzlich gebildetes Mittelmeertief.