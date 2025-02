Land gibt 500.000 Euro mehr für Sozialhilfe aus

Der Fall einer syrischen Familie mit sieben Kindern in Wien, die 4600 Euro Sozialhilfe kassiert, sorgte im Vorjahr für Wirbel. Daher will die blau-schwarze Koalition in der Steiermark bei der Sozialunterstützung unter anderem die Höchstsätze für kinderreiche Familien anpassen. Eine Grundlage für die Änderungen liefern aktuelle Daten, die die FPÖ ausheben ließ. Die „Krone“ kennt alle Zahlen.