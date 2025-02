Hätten Corona-Garantie „nie genehmigen dürfen“

Am Freitag wurden Medienberichten zufolge die Gehälter an die rund 500 Mitarbeiter nicht ausbezahlt, für Montag ist eine Mitteilung an die Öffentlichkeit geplant. Dem Vernehmen nach geht es darin um einen Investor, der den angeschlagenen Betrieb wieder zurück in die Spur lenken soll. In einem Protokoll der Hauptversammlung von Ende Jänner heißt es dazu, „dass es derzeit einen Investor gibt, welcher plant, in das gegenständliche Unternehmen einzusteigen und zu investieren. Sollte dieser Einstieg erfolgen, ist geplant, eine Kapitalerhöhung vorzunehmen.“ Details wurden von Palmers auch auf Nachfragen nicht genannt.