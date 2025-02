Zugunglück, Feuerinferno und „Captain America“

Im Tiroler Zillertal ereignete sich am Dienstagabend ein schweres Zugunglück: Ein Ehepaar wurde von der Zillertalbahn erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Und In Innsbruck brannten in einer Tiefgarage drei Autos vollständig aus – die Brandursache wurde mittlerweile geklärt. Außerdem gibt es spannende Neuigkeiten aus der Filmwelt: Diese Woche startet der neue Marvel-Blockbuster Captain America: Brave New World in den Kinos.