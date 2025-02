Hier sehen Sie ein echtes kaiserliches Diadem

Gehörten Stücke wie dieses Diadem zu den „üblichen“ Bestellungen Kaiser Franz Josephs bei Ihren Vorfahren?

So große Geschenke wie das Diadem wurden auch vom Kaiser nur zu großen Anlässen – wie zum Beispiel Hochzeiten – in Auftrag gegeben. Ein Diadem zu besitzen, war für eine Dame von Rang von besonderer Bedeutung: Ohne solchen Schmuck konnte man sich bei den großen Festivitäten, wie zum Beispiel den Bällen zu Hof, nicht blicken lassen. Denn Rang und Stellung einer Dame konnte man sehr gut an der Pracht der getragenen Diademe ablesen.