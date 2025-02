„Eiskaltes Händchen“ nach Verletzung oder OP

„Besonders häufig tritt Kälte-Überempfindlichkeit an den Händen nach Schäden an den Nerven, dem Gewebe oder der Durchblutung auf. Mögliche Ursachen können etwa Nervenverletzungen (Neuropathie), Nervenkompressionen (Nervenfaser oder -gewebe wird durch mechanische Einwirkung gequetscht), Gefäßverletzungen oder -entzündungen sowie Überreaktion der Blutgefäße (z. B. krampfartige Verengung der Gefäße beim Raynaud-Syndrom, einer Gefäßerkrankung) sein. Weiters zeigt sich Kälteintoleranz oft in Zusammenhang mit CRPS, dem ,komplexen regionalen Schmerzsyndrom’“, erklärt Claudia Pacher, BSc MSc, Vorsitzende der Österr. Gesellschaft für Handtherapie (ÖGHT).