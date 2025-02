Zmuegg: “Members decide on liquidation”

Anschaffung von Gehältern

Auf die Frage, ob er damit quasi das Ende der Wirtschaftskammer in den Raum stelle, antwortet Zmuegg sehr offen: „Ich sehe die Notwendigkeit der Wirtschaftskammer nicht, solange in der Wirtschaftskammer die Spitzenfunktionäre gleichzeitig in der Politik sind. Wenn das tatsächlich Interessensvertreter sind, und da sitzt einer dann auch im Wiener Landtag und ein anderer sitzt wieder im Parlament: Das ist Anschaffung von Gehältern, aber nicht Lobbying im Sinne von Unternehmen. Und man hat schon in der Corona-Krise gesehen, dass das wenig gut funktioniert hat. Da mögen durchaus auch meine persönlich negativen Erfahrungen hineinspielen, insbesondere was die Corona-Hilfszahlungen betrifft. Aber es sei mir gestattet: Ich sehe die Notwendigkeit der Wirtschaftskammer in ihrer jetzigen Funktion nicht. Ich möchte aber auch klar sagen, dass hier sehr viele Leute, die im mittleren Management sitzen, wirklich top-Arbeit leisten. Aber es wird leider durch die obere Ebene die Arbeit de facto nutzlos gemacht.“