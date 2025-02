Mirjam P. – der Star im Thriller mit Happy End

Im Jahr 2017 verletzte sie sich in bei der WM in St. Moritz schwer, 2023 war sie bei den Titelkämpfen Vierte und dieses Mal qualifizierte sich Mirjam Puchner erst in letzter Sekunde für die WM-Abfahrt in Saalbach, bei der sie zur Silbermedaille raste – was für ein Drehbuch!