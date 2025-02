Blau-Schwarz ist sich sogar bei EU-Flaggen uneinig

Dass es selbst in den Untergruppen mehrheitlich hakt, zeigen die nun aufgetauchten Protokolle, über die auch der ORF berichtete. So fordert die FPÖ laut den am Wochenende geleakten Papieren, dass Amtsgebäude keine EU-Fahne mehr tragen sollen. Selbst in der Asylfrage ist man sich nicht einig: Die blauen Verhandler wollen etwa „Pushbacks“ an den Außengrenzen und stellen das Asylrecht infrage.

Dauer von Grundwehrdienst ebenfalls Thema

Im Bereich Inneres – beide Parteien beanspruchen das Ministerium für sich – will die FPÖ laut den Protokollen das Krisensicherheitsgesetz abschaffen. Hier werden globale Krisen wie Kriege und Pandemien in den Blick genommen, staatliche Resilienzen sollen dadurch gesteigert werden.