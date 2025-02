ÖVP-Verhandler sieht blaues EU-Schreckgespenst

Volkspartei sieht Wohlstand gefährdet

Für ÖVP-Verhandler Hattmannsdorfer sei eine prowestliche Politik auch in wirtschaftlicher Hinsicht unverhandelbar, andernfalls könne der Wohlstand in Österreich nicht gehalten werden. Dem möglichen Koalitionspartner FPÖ würde er von einer Ostausrichtung abraten. Transatlantische Beziehungen seien gerade in Zeiten des neuen Protektionismus ein „Gebot der Stunde“.