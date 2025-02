Bei Casting-Show in Spanien mischt Drittligist mit

Bischofshofen ist bekannt für große Visionen, geht oft einen anderen Weg, als andere Westliga-Teams. Nun ergab sich für die Pongauer eine neue Chance, Talente zu erwerben. Der BSK ist eine Kooperation mit „The Showcase International“ eingegangen. Die Firma hat sich zum Ziel gesetzt, junge Kicker mit einem Profitraum zu scouten und sie im Idealfall an große Klubs zu vermitteln. Dafür gibt es mehrere Sichtungen, wo nur die stärksten weiterkommen. Die besten Spieler leben dann fast eine Woche lang in Madrid zusammen und zeigen sich ausgewählten Vereinen. „The Showcase“ hat Kooperationen mit den La-Liga-Klubs Celta Vigo und Real Valladolid, dem italienischen Verein Venezia und weiteren Teams. Nach den Probetrainings können sich die Teams interessante Spieler aussuchen und bieten ihnen im Idealfall einen Vertrag an.