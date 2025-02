Keine Funkstille mehr | Saalbacher Festspiele

Saalbacher Festspiele. Am Donnerstag, als Stephanie Venier im Damen-Super-G bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach die Goldene gewann, stürzte die Tirolerin Ricarda Haaser schwer und musste am Kreuzband und Meniskus operiert werden. Am Freitag stürzte sich ihr jüngerer Bruder Raphael dennoch mutig beim Herren-Super-G die Piste am Zwölferkogel hinunter. Und musste sich nur dem wohl besten Skiläufer dieser Tage, dem Schweizer Marco Odermatt, geschlagen geben. Das bedeutet nach Gold am Donnerstag Silber am Freitag. Heute, am Samstag, können wir uns beim Damen-Abfahrtslauf die nächste Medaille wünschen. Aber so viel darf man jetzt schon sagen: Diese Ski-Weltmeisterschaften zu Hause – es sind bereits Saalbacher Festspiele.