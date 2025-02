WM-Aus und OP! Bittere Diagnose für Haaser

„Sie hat selber böse Befürchtungen, dass mehr im Knie passiert ist“, sagte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl noch vor der Untersuchung. Mit Haaser fällt eine Athletin aus, die für die Heim-WM als Großkämpferin eingeplant war. Sie hätte noch Starts in Abfahrt, Riesentorlauf und Team-Kombination in Aussicht gehabt. In der Abfahrt am Samstag und in der Team-Kombi könnte Ariane Rädler so doch noch zu weiteren Einsätzen kommen.