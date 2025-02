Netanyahu zu Trump-Plan: „Was ist falsch daran?“

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag Details zu seinen Plänen für den Gazastreifen bekanntgegeben. Israels Regierung solle nach dem Ende der Kämpfe die Kontrolle über das Gebiet an die USA übertragen. „Keine Soldaten der USA wären nötig. In der Region würde Stabilität herrschen“, ist Trump überzeugt.