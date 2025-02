Bei einem Sieg fällt Weihnachten auf Februar

Samstag können die Faustballerinnen von St. Veit Klubgeschichte schreiben. Schaffen sie gegen Froschberg und Arnreit daheim einen Sieg, ziehen sie erstmals in der Vereinshistorie in das Final-Three (am 21. und 22. Februar in Linz) ein. „Wir sind guter Dinge. Bei einer normalen Leistung sollten wir schon eines gewinnen, aber man weiß nie was passiert“, sagt Sektionsleiter Andreas Gappmaier. „Wir waren noch nie unter den besten Drei in Österreich!“