Handyverbot in Volksschulen nun fixe Sache!

„Es war mir wichtig, mit diesem Vorhaben rasch weiterzukommen. Wir schaffen damit weitere, wichtige Rahmenbedingungen für eine geschützte und gesunde Entwicklung unserer Kinder“, erging noch am Mittwoch ein entsprechender Erlass an alle Volksschulen des Landes. Und am Donnerstag wurde das Thema, das auch kurz im Landtag diskutiert wurde, fixe Sache: Handyverbot an Kärntens Volksschulen.