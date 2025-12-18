Vorteilswelt
Folge 19: Christbaum

Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören

Kärnten
18.12.2025 05:00

Die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen soll Ihnen ein Podcast, der Überraschendes, Spannendes und Schönes aus dem druckfrischen „Zauber der Weihnacht“-Buch verrät; heute vom Christbaum und seinem Schmuck.

0 Kommentare

Weihnachten geht an niemandem unbemerkt vorüber; die einen begehen das Fest aus ihrem christlichen Glauben heraus, die anderen genießen einfach den Zauber der Traditionen, den Kerzenschein am Adventkranz, die Kekse, die Darstellung der Krippe, und kaum jemand wollte auf einen Christbaum, Geschenke und das gemeinsame Feiern mit den Liebsten verzichten.

Die vielen Bräuche in diesem Festkreis hat der Klagenfurter Ethnologe Heimo Schinnerl genau unter die Lupe genommen. Er hat zahllose uralte Traditionen bis zu ihren Wurzeln zurück erforscht und auch junge Bräuche beobachtet.

Heimo Schinnerl und Achim Zechner mit dem Zauber der Weihnacht – erhältlich im Buchhandel und in ...
Heimo Schinnerl und Achim Zechner mit dem Zauber der Weihnacht – erhältlich im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt.(Bild: Evelyn Hronek)

Dieses Wissen hat der Volkskundler immer wieder mit den Lesern der „Kärntner Krone“ geteilt – auf der sonntäglichen Volkskultur-Doppelseite.

Die gute Zusammenarbeit haben Heimo Schinnerl und die „Kärntner Krone“ intensiviert, Achim Zechner vom Verlag Heyn mit der Leidenschaft für das Thema angesteckt und gemeinsam an einem Buch gearbeitet. „Zauber der Weihnacht - Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“ bietet spannende Erklärungen und viele Aha-Momente zum umfassenden Brauchtumsschatz in der Zeit um Weihnachten.

In einem Podcast wollen wir Sie Tag für Tag mit einer kurzen Episode zum beliebten Fest hinführen und geben Einblicke ins Buch – in einem Adventkalender zum Hören. „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher und Redakteurin Christina Natascha Kogler, die für die sonntäglichen Volkskultur-Berichte verantwortlich zeichnet, wissen dabei unter anderem vom Schmuck für den Christbaum zu berichten.

Lesen Sie auch:
„Kärntner Krone"-Chefredakteur Hannes Mößlacher und Redakteurin Christina Natascha Kogler im ...
Folge 18: Stille Nacht
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
17.12.2025
Folge 17: Mistelzweige
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
16.12.2025
„Zauber der Weihnacht“
Buch von Bräuchen, Lichterfesten und Raunächten
11.11.2025

Im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt
„Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“; von Dr. Heimo Schinnerl; Verlag Heyn, 128 Seiten; im Buchhandel um 19,90 Euro erhältlich.

Gedruckt wurde zudem eine eigene „Krone“-Edition – mit gleichem Inhalt, aber für „Krone“-Bonus-Card-Besitzer über die „Krone-Vorteilswelt“ zu einem noch attraktiveren Preis! Erhältlich ist das Buch im Internet auf https://vorteilswelt.krone.at/lesen

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Kärnten

