Kärntner Landtag beschließt Windkraft-Novelle

Dass es bis zu den Wirtschaftskammerwahlen nicht mehr weit ist, merkt man am Thema der Aktuellen Stunde in der Landtagssitzung am Donnerstag. Sechzig Minuten lang widmeten sich die Abgeordneten den „Auswirkungen der Kärntner Politik auf Arbeit und Wirtschaft“. Die Situation sehe nicht rosig aus, meint FPÖ-Chef Erwin Angerer, für den die Alarmsignale aus der Wirtschaft nicht zu überhören sind. „Die Aufträge gehen zurück, Personal wird abgebaut, die Deindustrialisierung droht!“, warnt Angerer und macht die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung dafür verantwortlich. Einige Seitenhiebe gab es vom blauen Klubobmann auch für Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl.