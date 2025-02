Kultur am Berg: „Einzigartige Momente für jeden“

Buntes Programm bei „Kultur am Berg“

Am 18. März eröffnet Hannah Senfter (Soloharfenistin des Kärntner Sinfonieorchesters) gemeinsam mit Unterkirchner die musikalische Jahreszeiten-Reise welche am 21. Dezember durch Simon Stadler und Sabine Neibersch mit der „Winterwende“ beendet wird. Im Sommer bespielt der Kirchenmusiker Wolfgang Horvath die „Kultur am Berg“-Bühne und im Herbst wird die bekannte Cellistin und Bassistin Julia Hofer zu hören sein. Unterkirchner wird bei jedem Konzert mit dabei sein.