Mordverdächtiger verletzt Mithäftling im Gefängnis

Der 22-Jährige sitzt in der Justizanstalt Ried im Innkreis, weil er in der Nacht zum 19. Jänner 2024 seinen Vater in Obernberg am Inn mit mehreren Messerstichen umgebracht haben soll. Bei einer ersten Hauptverhandlung am 14. November 2024 rechtfertigte er sich damit, dass er Angst um sein Leben gehabt habe. Sein Verteidiger Andreas Mauhart plädierte auf Notwehr. Ein Urteil steht noch aus, es dürfte noch weitere Verhandlungstage geben.