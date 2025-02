Finanz-Causa FPÖ Graz: Staatsanwältin angezeigt

„Die von uns eingebrachte Sachverhaltsdarstellung ist die traurige, aber notwendige letzte Konsequenz der Erlebnisse der letzten Jahre. Seit November 2021 mussten wir erleben, wie in den zahlreichen Verfahren gegen hochrangige Politiker der FPÖ Steiermark einfach nichts weitergeht“, so Pascuttini. Schon im August war eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwältin eingebracht worden. Sie arbeitet mittlerweile nicht mehr in Klagenfurt, sondern in Wien, ein neuer Staatsanwalt hat den umfassenden Akt mit mehreren Nebensträngen vor einigen Monaten übernommen.