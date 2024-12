Causa FPÖ Graz: Brisanter Bericht liegt nun vor

Zur Erinnerung: Bis zu 1,8 Millionen Euro an Klubförderungen an die FPÖ Graz sollen nicht korrekt verwendet worden sein – wohin sie flossen, ist großteils nicht nachvollziehbar. Hauptbeschuldigte in dem Verfahren sind der frühere Vizebürgermeister Mario Eustacchio, der frühere Klubobmann Armin Sippel und der frühere Klubdirektor Matthias Eder – für sie gilt die Unschuldsvermutung.