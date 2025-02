Dieser Spieler soll zu den Bullen wechseln

Vier Millionen Euro

Der Angreifer hat am Sonntag bereits das Training des deutschen Bundesligisten verpasst, soll heute in Salzburg seinen Medizincheck absolvieren. Im Raum steht eine Ablöse von rund vier Millionen Euro, der 24-jährige Belgier hat in dieser Saison 17 Ligaspiele für Union gemacht und dabei einen Treffer erzielt.