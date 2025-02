Straka verspielt in Pebble Beach knappe Führung

27. PGA-Tour-Titel für McIlroy

Mit Par spielte Straka nicht zuletzt wegen seiner Putt-Probleme seine schwächste Runde auf dem Links-Kurs von Pebble Beach, der so wie am Freitag und Samstag Schauplatz des Geschehens war. Konkurrenten wie der am Ende zweitplatzierte Shane Lowry oder die geteilten Dritten, Lucas Glover und Justin Rose, nützten die Gelegenheit und zogen am 31-Jährigen vorbei. McIlroy hingegen ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und brachte nach einem Eagle auf der 14 seinen 27. Titel auf der Tour souverän ins Clubhaus.