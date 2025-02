Warum Trumps Zölle auch EU hart treffen könnten

Dass er Zölle für europäische Produkte einführen werde, bekräftigte Trump zuletzt am Freitag. Für Importe aus Mexiko und Kanada verhängte er am Samstag Zölle von bis zu 25 Prozent. Sollten ähnliche Aufschläge auch für EU-Produkte kommen, könnte dies die Wirtschaft in der Europäischen Union hart treffen.