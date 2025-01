USA: Zölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China

Den Ländern solle es aber durch ein Verfahren ermöglicht werden, spezifische Ausnahmen für bestimmte Importe zu beantragen. Ein US-Regierungsvertreter erklärte, dass Trump am Freitag die Zollpläne überprüfe, die einige Ausnahmen zulassen könnten. Allerdings würden Ausnahmen nur in wenigen Fällen infrage kommen. Leavitt bezeichnete den Bericht als falsch. Sie fügte hinzu, dass die Zölle am Samstag veröffentlicht und sofort in Kraft treten würden.