Im Finale in Linz wird es keinen Handschlag geben

Oma‘s Ring am Court verloren

„Dabei war ich richtig nervös. Ich spiele schon so lange mit dem Ring, den ich von meiner Großmutter erhalten habe und der wohl hundert Jahre alt ist. Ich hab’ ihn aber während des ersten Satzes am Court verloren, gedacht: Hoffentlich bleibt mir das Glück erhalten! Dann hatte ich auch noch Schmerzen im linken Bein“, sagte die Australian-Open-Semifinalistin von 2024, die in ihrer Karriere auf der Tour nicht immer unumstritten war. Finale ohne HandschlagKolleginnen warfen ihr vor, mittels nicht unbedingt nötigen medizinischen Behandlungspausen den Rhythmus ihrer Gegnerinnen zu brechen. Im Januar 2021 wurde Yastremska vorläufig gesperrt, da bei einem positiven Dopingtest Mesterolon nachgewiesen wurde. Im Juni wurde die Sperre aufgehoben. Weder Vorsatz noch Nachlässigkeit konnten Yastremska nachgewiesen werden, die später mit ihrer damals 15-jährigen Schwester Ivanna aus dem Krieg nach Frankreich flüchtete.