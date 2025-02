Buntes Finale im Innsbrucker Lichterpark Lumagica

„Peace, Love, Family“ – unter diesem Motto stand der Lichterpark Lumagica in Innsbruck, der auch in dieser Saison wieder Tausende Menschen verzauberte. Die rund 500 leuchtenden Motive, darunter Friedenstauben, Otter oder Murmeltiere, setzten kraftvolle Akzente und schafften eine Atmosphäre, die zum Staunen, aber gleichzeitig auch Nachdenken, einlud. Lichtskulpturen und interaktive Installationen verwandelten den Hofgarten in eine strahlende Oase, in der die Dunkelheit von funkelnden Lichtern durchbrochen wurde. Sonntag ist der letzte Tag, an dem dieses Spektakel genossen werden kann.