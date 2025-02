Schülerparlament: Das fordert Kärntens Jugend

Halbjährlich findet in Kärnten das Schülerparlament statt, wo gewählte Vertreter ihren Anliegen im Hinblick auf Bildungspolitik Gehör verschaffen wollen. Was beschäftigt die Kärntner Jugend, was will sie verbessern? Die „Krone“ hat sich die angenommenen Anträge genauer angesehen.