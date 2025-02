Radio-Symphonieorchester des ORF im Grammy-Rennen

In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Grammy-Musikpreise vergeben. Ein Beitrag aus Österreich hat – laut Experten – gute Chancen nach der Trophäe für die beste Orchesterperformance zu greifen. Pikantes Detail: Herbert Kickl (FPÖ) will das ORF-Ensemble aus Kostengründen ja einstampfen.